FOTO ⟩ Madu hammustas laskesuusatajat

Ivanov pole esimene laskesuusataja, keda on madu viimasel ajal hammustanud. Biatlonikuningas Johannes Thingnes Bø nokitses hiljuti oma hoovis, kuid avastas tuppa naastes, et tema säär on verine. «Siis nägin ma kahte hambajälge. Pärast seda saad sa kiirelt asjast aru,» rääkis rästikult hammustada saanud norralane.