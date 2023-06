Dopingukaristusest naasnud Heiki Nabi võitis Leedus turniiri

Tegemist oli 38-aastase kahekordse maailmameistri ja olümpiahõbeda esimese võistlusega pärast dopingukaristuse kandmist. 2021. aasta veebruaris teatati, et tema dopinguproovist leiti letrosooli. Nabi on keelatud aine teadlikku kasutamist alati eitanud.

Rahvusvaheline Spordikohus (CAS) jättis Nabile määratud keelu jõusse põhjusel, et lubamatu näidu tekkepõhjust ei olnud võimalik tõendada, kuid rõhutas samas: «Paneel mõistab seesuguse tulemuse keerukust. Kaebaja on maailmaklassi sportlane, usaldusväärne tunnistaja ja kahetsusväärne ohver olukorras, kus on kindlaks tehtud tahtmatu väikese koguse letrosooli tarvitamine, mille allikas on teadmata. Ta maksab ränka hinda juhuslike asjaolude eest, mis võisid, aga ei pruukinud olla tema kontrolli alt väljas, kuid teda ei tohiks nimetada petturiks ega keelatud ainete tarvitajaks.»