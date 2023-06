Debüüt Eestis? Hyundai uus Rally1-mees vajab kilomeetreid

Soome Rahvusringhääling kirjutab, et kuigi Suninen on Hyundai Rally1-autot testinud, vajab ta kiiretel kruusarallidel heaks tulemuseks rohkem kilomeetreid. Jouhki sõnul võib Suninen enne Eesti või Soome MM-etappi osaleda mõnel kohalikul rallil.

Seda küll loos ei mainitud, aga pole välistatud, et Suninen teeb Hyundai Rally1ga võistlusdebüüdi Eestis. 8. juulil sõidetakse Lõuna-Eesti ralli, kuhu on starti oodatud ka MM-sarja tippklassi masinad.

Jouhki sõnul pole Sunineni õlul pingeid ning ta ei pea Eestis ja Soomes ilmtingimata edukas olema. «Kavatsus on, et Teemu on vähemalt järgmised poolteist aastat Hyundais,» ütles ta. «Sordo ei pruugi järgmisel aastal sõita ning on võimalik, et siis jagavad need kaks soomlast (peab silmas Hyundai arenguprogrammiga liitunud Sunineni ja Emil Lindholmi – H. L) ja võib-olla kolmas sõitja kolmandat autot.»