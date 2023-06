Verstappen tõi Red Bullile märgilise võidu

Küll aga nägi kHamilton kurja vaeva, et Alonso teine koht endale haarata, ent löögiulatusse ta ei jõudnud.

Pärast kaheksandat etappi on Verstappen punktitabeli kindel liider. Tal on 195 punkti, lähimal jälitajal, täna kuuendana lõpetanud, aga kiireima ringi eest lisasilma saanud Sergio Pérezil (Red Bull) 69 punkti vähem. Kolmas on Alonso (117).