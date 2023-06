Jalgpallitäht meenutas Venemaal veedetud perioodi: see oli mu elu halvim aeg

«Kuna see oli nii kaugele arenenud, siis arstid arvasid, et mul oleks parem haiglasse jääda. Vene arstid soovisid minu kopse opereerida, kuid sel juhul olnuks kindel, et ma ei saaks enam jalgpalli mängida. See oli väga raske aeg,» rääkis Silva Chelsea kodulehel avaldatud intervjuus.