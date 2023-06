KUULSUSTE HALL ⟩ Maret-Mai Otsa-Višnjova – esimene eestlannast tiitlivõistluste medalist

Mesikäpp Euroopasse!

Esimesed tõsisemad korvpallitreeningud algasid 1946. aastal, kui Tartus avati Laste ja Noorte Spordikool. Kindlasti oli oluline, et keskkooli lõpetamise ajaks sai Maika juhendajaks kõrgelt hinnatud treener Edgar Naarits, keda Otsa-Višnjova on esile tõstnud kui oma korvpallikarjäärile alusepanijat. Tartu linna kõige pikemat naiskorvpallurit kutsus Naarits hellitavalt mesikäpaks ning õpetas talle pöördelt viskamise tehnikat, mida mujal Nõukogude Liidus väga ei tuntud. See tõi mesikäpale edaspidi palju edu.