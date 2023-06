Meedia: Hyundai uuris Ogier' kohta maad

Hispaania portaal Soymotor kirjutab, et lisaks juba varem avalikkuse ette tulnud Hyundai läbirääkimistele Rovanperäga on Lõuna-Korea autotootja uurinud ka Ogier' plaanide kohta.

Soomlase mänedžer Timo Jouhki kinnitas Dirtfishile, et hetkel ollakse Rovanperä osas Hyundai ja Toyotaga läbirääkimistes, kuid levivad ka arvamused, et tegu on lihtsalt trikiga, mille läbi rääkida Toyotast välja tulusam leping.