Tennisetäht tahab, et poleks sepistanud ajaloo üht suuremat üllatust

«See hetk, kui ma tähistasin väljakul US Openi võitu, ütlesin ma endale, et olen valmis selle vahetama ükskõik milliste hädade vastu. «Ükskõik, mis minu suunas tuleb, ma võtan selle vastu, sest see on parim tunne maailmas.» Nii ma lubasin endale sel päeval seal väljakul,»

«Mul on pärast seda olnud palju tagasilööke üksteise järel. Ma olen vastupidav ja kõrge taluvuspiiriga, aga see ei ole lihtne. Vahel olen endamisi mõelnud: «Ma soovin, et ma ei oleks kunagi US Openit võitnud. Ma soovin, et seda ei oleks juhtunud.» Siis meenub mulle see tunne, see lubadus, sest see oli täiesti siiras,» avaldas Raducanu.