FOTOD ⟩ Kaks legendi ühel pildil: Tänak külastas Keenia spordikuulsust

Kui Tänaku näol on tegu maailma ühe parema rallisõitjaga, kes 2019. aastal krooniti ka maailmameistriks, siis Kipchoge on üks ajaloo paremaid maratonijooksjaid. Lisaks sellele on ta esimene inimene, kes on suutnud maratonidistantsi läbida alla kahe tunniga.