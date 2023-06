Belgia koondise täht solvus ja jätab mängu Eestiga tõenäoliselt vahele

Madridi Realis leiba teenivale väravavahile Courtois’ile selline lüke kuuldavasti ei meeldinud. Pärast mängu Austriaga ei ilmunud ta meedia ette ning jättis kohale tulemata ka pühapäevasele treeningule. Belgia meedia kirjutab, et kõigele lisaks läks 31-aastane väravavaht meeskonnakaaslastega riietusruumis tülli.

Belgial on kahe mänguga EM-valiksarjas neli punkti, Eesti on kahe mänguga kogunud punkti. F-alagrupi liider on kolmest mängust seitse punkti kogunud Austria.