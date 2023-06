Hollandi tippjalgpallur mõisteti vangi

Kas Promes oma karistust Hollandisse ka kandma tuleb, pole sugugi kindel. Pärast Ukraina sõja algust teenib ta leiba Venemaal ning mehel on kuuldavasti ka plaan hankida endale Venemaa kodakondsus.

31-aastasel Promesil on olnud võrdlemisi edukas jalgpallurikarjäär. Ta on mänginud Hispaania kõrgliigas Sevillas ning Hollandis Amsterdami Ajaxis. Hollandi rahvuskoondises on ta kirjas 50 kohtumist. Viimati kuulus ta Hollandi koondisesse 2021. aasta suvel.