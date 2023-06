Hobuse seljast kukkunud tippjalgpallur tuli koomast välja

Jalgpallur veetis 11 päeva kunstlikus koomas, kust ta lõpuks äratati. Tundus, et mehe tervis oli paranemas, kuid poolteist nädalat tagasi tuli ta taaskord koomasse viia.

Viimased uudised hispaanlase tervise kohta annavad põhjust optimismiks. «Ta liigub väikeste sammude haaval edasi. Näeme juba veidi rohkem valgust. Taastumine toimub tasapisi. Teadsin algusest peale, et tal läheb paremaks, sest Sergio on tšempion,» lausus mehe elukaaslane Alba Silva.

29-aastane Sevillast pärit pallur on Hispaania jalgpallikoondist esindanud ühes mängus. PSG karjääri jooksul on ta Prantsusmaa kõrgliigas väljakul käinud 13 korda. Ühes tänavuse liigatiitliga on Rico kolmekordne Prantsusmaa meister.