Maratonilegendiga kohtunud Tänak: ta on päris kiire mees, kellega sörkima minna

Dirtfish kirjutab, et Kipchogel oli Tänaku ja ja Loubet jaoks reisiväsimuse ravimiseks ideaalne vasturohi: kõrgmäestikus jooksmine.

«Ta on päris kiire mees, kellega koos sõrkima minna,» naeris Tänak. Lisaks jooksmas käimisele istutas eestlane ka ühe puu.

Lisaks sellele, et Kipchoge on suurepärane maratonijooksja, on 38-aastane keenialane aktiivne ka oma kodumaa aitamisel ning on loonud sihtasutuse, millega soovib aidata lastele turvalisemat, tervemat ja parema haridusega tulevikku.

«Ma istun siin ja keeran rooli. Jah, meil on ka väljakutseid, aga mitte midagi sellist. See on hämmastav, selline hämmastav kogemus oli veeta päev Eliudiga. Ma olen õppinud väga palju tema tiimi kohta, nende töö koha ja kuidas nad püsivad tugevad, alandlikud ja positiivsed,» kirjeldas Saaremaalt pärit roolikeeraja.