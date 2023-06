Karjääri lõpetanud Kontaveidile kirjutati südamlikke pühendusi: tennis jääb sind igatsema, mina jään sind igatsema

«Anett, ma pean nüüd tulema Eestisse sulle külla! Ma jään sind nii palju igatsema, et sa ei kujuta ettegi! Tean, et sinu järgmine peatükk saab olema hämmastav ja ma ei jõua ära oodata, mida sa järgmisena tegema hakkad. Ei jõua ära oodata, et teha sulle Wimbledonis suurim kalli. Armastan sind,» kirjutas USA tennisist Sloane Stephens.

«Tennis jääb sind igatsema, mina jään sind igatsema. Hämmastav mängija, aga veel parem tüdruk, minu lemmiku Instagrami kasutaja omanik ja stiiliinspiratsioon. Tean, et sul on pärast tennist hämmastav elu, nii et ma saan vaid öelda, et ole saavutatu üle uhke,» kirjutas Rumeenia tennisist Sorana Cîrstea.