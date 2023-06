Soomlase koduhoovis puhkab tõupuhas vormel 1 auto

Iluduse omanik Tony Svartsjö ütles Soome väljaandele Iltalehti, et võistlusauto äratab möödakäijates suurt huvi. «Terrassilt on lõbus vaadata inimeste reaktsioone. Auto tekitab neis head tuju. Suuremad F1 fännid tunnevad ära ja tulevad küsima, kas see on tõesti ehtne Jordan,» sõnas Svartsjö.