Peatreener Häberli: juba vahetused näitasid, kui vapralt tegelikult tahtsime mängisida

Mets: teine ja kolmas värav oli meie kingitus vastasele

«Kurb emotsioon. Kui vaadata teist ja kolmandat väravat, siis need olid küllaltki kingitused. Mõlemal puhul oli viis sekundit enne väravat pall meie käes. Me pidanuks tegema targemaid otsuseid ja nendest väravatest on kahju.

Esimene värav oli küllaltki meisterlik sooritus. Ma ei tea, kuidas [Romelu] Lukaku sai sellele varba vahele. Meil läksid positsioonid natukene sassi, kastis tekkis väike ruum ja väga meisterlik sooritus. Tuleb kaabut kergitada vastase ees.

Aga see, et teine kohe otsa tuli ning kolmaski siin mängu lõpus: need polnud need, kus vastane pidi midagi väga erilist tegema, et väravat lüüa. Sellisel tasemel ei saa selliseid eksimusi lubada.

Küll annab järgmisteks mängudeks julgust see, et suutsime palliga kohati pressingu alt ennast välja mängida ja jõudsime ka nende värava alla. Kahjuks ühtegi head võimalust seal täna aga ei tekkinud.»

Karol Mets (paremal). Foto: Madis Veltman

Mattias Käit: see ongi Belgia tänane tase

«Tunded on kehvad. Esimene poolaeg saime mingites olukordades küll jooksma, kuid olime pigem rohkem kaitses. Poolaja lõpus lasime oma vigadest Belgial kaks tükki ära lüüa.

Teisel poolajal polnud meil enam midagi kaotada: proovisime kuidagi peale minna. Press oli aga ligadi-logadi, mistõttu ei õnnestunud meil nende sööduliine täielikult kinni panna. Aga see on muidugi ka Belgia tänase päeva tase.»