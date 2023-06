Selgus, millal Messi uue koduklubi eest debüüdi teeb

Mas andis Miami Heraldile intervjuu, kus rääkis ka argentinlase liitumisest ning avaldas, et Messi teeb oma debüüdi Interi eest 21. juulil, kui peetakse Liigade karika mäng Mehhiko kõrgliigaklubi Cruz Azuli vastu. Kohtumine peetakse Interi ajutisel koduväljakul DRV PNK staadionil.

Masi sõnul soovitakse staadioni mahutavust tõsta umbes 3000 koha võrra, et see hakkaks mahutama umbes 22 000 inimest, sest nõudlus Interi piltetitele on olnud varasemast 10 korda suurem.