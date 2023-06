Värskelt Eesti kiireimaks spurtinud Nazarov tegi karjääri paremuselt teise jooksu

«Okei jooks. Elu teine jooks, aga ootan endalt enamat. See ei olnud kõige ideaalsem. Kiire jooks võttis natuke energiat ära. Jõhvis tuli suur rekordiparandus ja eks see võis kehale väike šokk olla. See ei ole mingi vabandus. Arvan, et võtsin täna maksimumi, mis võtta andis, aga oleksin lootnud natuke paremat,» rääkis Nazarov ERR-i otseülekandes.