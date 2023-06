Dopingut manustanud mees väidab, et ületas Usain Bolti rekordi

Uus spordiliikumine kannab nime Enhanced Games ning see on asjaga seotud inimeste sõnul alternatiiv olümpiamängudele. «Usume teaduse jõusse ning selle tähtsusesse inimkonna õitsengule. Teaduse väljapaistmiseks pole paremat viisi kui tippsport,» lausus organisatsiooni esimees Aron D'Souza pressiteates.

Eesti keeles võiks uus liikumine kanda täiustatud mängude nimetust. Dopinguvõistluse kodulehel võtab sõna üks anonüümseks jäänud mees, kes väidab, et on ületanud Usain Bolti 100 meetri maailmarekordi 9,58.

Organisatsiooni pressiteates kirjutatakse, et keelatud ainete tarvitamine spordis on avalik saladus ning nende eesmärk on luua sportlastele keskkond, kus kõigil on võimalik teadusest maksimum välja pigistada.