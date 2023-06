Peatreener Raudla: kui Serbiat võidad, teed midagi õigesti

Kahe vooru järel on Saksamaal A-grupis kaks võitu, Poolal ja Eestil üks võit ja Serbia on seni nulli peal. Veerandfinaali pääsevad iga grupi kaks esimest. Otsustava kohtumise Saksamaa vastu peab Eesti reede õhtul.

«Kokkuvõttes peame päevaga rahul olema. Meil on noor ja vähe kokkumänginud võistkond. Jätsime endale kõik võimalused alagrupist edasi saada. Reedel läheme Saksamaad sajaprotsendiliselt võitma. On ka võimalus, et tekib surnud ringi teema. Peame hindama, kui palju tuleb ise punkte visata ja palju saame lasta vastastel visata,» sõnas Raudla.