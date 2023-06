Putini sõbrast rahvusvahelise alaliidu president: sellised inimesed tuleks maha lasta

Kremljov võttis sõna eelmisel nädalal Brasiilias toimunud poksifoorumil, kus laimas avalikult IBA eelmist presidenti Wu Ching-kuo’d, kes oli ametis aastatel 2006-2017. «Ta on kurjategija, kes tapab poksi. Ta on halb inimene. Sellised inimesed tuleks maha lasta, sest ta on poksijaid rüüstanud,» ütles Kremljov Inside The Gamesi andmetel.