Eestlasest Euroopa meister tegi USAs hooaja parima võistluse

Etapi kokkuvõttes tuli Saar üheksandale kohale. Esikoha sai Hetrick, teine oli Wienen ja kolmas Hoag. Üldkokkuvõttes on Saar 129 punktiga kümnendal kohal. Liider on 314 punktiga Hetrick, teisel kohal on 257 punktiga Ford ja kolmandal kohal 242 punktiga Wienen.