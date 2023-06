Venelanna Kontaveidi lõpetamisest: kaotus Eesti, aga mitte maailma tennisele

Dmitrijeva tõi oma sõnavõtus esile, et läbimurde maailma paremikku tegi parimal juhul maailma teine reket olnud Kontaveit venelase Dmitri Tursunovi käe all. «Anett Kontaveit andis endast märku juba lapsena.

Kuid see periood, nagu ka koostöö Tursunoviga, ei kestnud kaua. Ülejäänud aja kuulus ta tähelepanuväärsete mängijate hulka, kui ei midagi enamat. Ta oli maailma 20-30 parima hulgas. Tema karjääri lõpp tuli kõigile üllatusena, kuid põhjused on üsna kaalukad. Valuga mängimine on väga-väga raske. See on suur kaotus Eesti tennisele, aga mitte maailma tennisele,» vahendas spordiraadio Dviženie Telegrami kanal.