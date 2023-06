Tänak võrdles Keenia rallit kuul sõitmisega

Keenia ralli on kurikuulsus oma raskuse poolest ja kuigi tänapäeval pole tegu enam sellise katsumusega, nagu paarkümmend aastat tagasi, siis see ei tähenda, et võistlus kerge oleks.

«Eelmisel aastal ei olnud olud väga hullud ja aasta enne seda oli natuke raskem, aga sel aastal on laupäeval mõned kohad sellised, nagu sõidaks kuu peal. See saab olema paras loterii,» rääkis Tänak Motorsport.com-ile antud intervjuus.

Tema sõnul on teed üldiselt päris karmid ja mõnes kohas võib olla keeruline õiget teed üles leida. «Kivid ja asvad on sellistes kohtades, kus on keeruline aru saada, kust need tulla võiksid. Kui vihma peaks sadama, siis on meil kindlasti ka sügavaid mudamülkaid,» jätkas Saaremaalt pärit piloot.