Rasedat tüdruksõpra petnud Neymar pani ennast avalikult häbiposti

«Ma petsin teid. Ma riskin seda öeldes iga päev väljakul ja selle kõrval ebaõnnestumisega. Ma lahendaon oma isiklikke proobleme ainult kodus, oma sõprade ja pere läheduses. Kõik see on mõjutanud kõige erilisemat inimest minu elus. Naist, keda ma unistasin enda kõrvale, minu lapse ema. See tegi haiget tema perele, kes on nüüd minu pere. Teie lähedust on mõjutatud sellisel erilisel ajal – rasedusel.