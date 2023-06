Neuville'i kindla abimehe roll oli Lappile üllatav

Hyundai meeskond on viimastel nädalatel selgelt väljendanud, et nende esisõitjaks on endiselt Neuville. Kogu tiim peab tegema kõik selleks, et belglase tulemus oleks parem. Lappi osas tähendab see ka kohtadest loobumist, kui Neuville sellest kasu lõikab.