Vägistamises süüdistatav ajaloo üks edukamaid jalgpallureid: kui teadnuks, mis juhtub, jalutanuks kohe politseisse

40-aastast Alvesi süüdistatakse 23-aastase naise vägistamises. Rünnak toimus Barcelona ööklubis ööl vastu 31. detsembrit. Jaanuarist alates on Alves viibinud vanglas. Jalgpallur on eitanud kõiki süüdistusi ning selgitas, et oleks teisiti käitunud, kui teadnuks, mis teda hiljem ees ootab.