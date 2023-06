ENPA resolutsioon kutsub üles mitte lubama Venemaa ja Valgevene sportlasi Pariisi olümpiamängudele

«Ukraina vabadusvõitlus on meie võitlus. Mõrvatud Ukraina lapsed on meie lapsed. Seda ei tohi unustada ning meie vastus Venemaa agressioonisõjale peab kehtima ka Pariisi olümpiamängudel,» ütles Pakosta.

Ta lisas, et Venemaa jätkab spordi kasutamist propaganda eesmärkidel ja meenutas, et paljud Venemaa ja Valgevene sportlased on ka avalikult sõjale toetust avaldanud. Pakosta meenutas kolleegidele Venemaa Maadlusföderatsiooni presidendi Mihhail Mamiašvili hiljutist valmisolekut sõidutada Venemaa koondis tankidega Pariisi olümpiamängudele. «Peame talle ütlema - te ei ole teretulnud, jääge oma tankidega koju,» ütles ta. «Vaikus ja neutraalsus Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise küsimuses on tegelikult Venemaa vaenuliku propaganda levitamine ja tähendab Putini toetamist,» lisas Eesti delegatsiooni juht.