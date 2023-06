Hokimängija kukkus 18. korruselt surnuks

Klubi esindaja sõnul elas Savin Rjazani olümpiakülas tiimi poolt antud korteris ning praegu pole teada, miks ta alla kukkus. «Mõni ütleb, et tal oli kellegagi tüli. Mõni ütleb, et tal oli rahaprobleeme. Rääkisin temaga pidevalt ega kuulnud kordagi sellistest muredest. Olen šokis.» Venemaa meedias on räägitud ka enesetapust.