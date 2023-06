Ukraina tennisisti treener ajas valgevenelanna lahinal nutma

Valgevenest pärit Sabalenka on pidanud alates Venemaa alustatud sõjast Ukrainas, millele on Valgevene kõvasti kaasa aidanud, pidanud korduvalt silmitsi seisma küsimusega, mida tema sõja kohta arvab.

L'Equipe'iga vesteldes kinnitas Sabalenka, et ei toeta sõda. «Ühel päeval ütles Ukraina mängija treener, et ta on minu kaotatud mängu üle õnnelik. Läksin WTA kontorisse ning nutsin nagu beebi ega suutnud rääkida. Ta järgnes mulle ja karjus, et loobin pomme... Me ei toeta sõda, aga mida meist oodatakse? Et karjuksime «ei sõjale»?»