F1-sari keerab volüümi juurde

Domenicali sõnul on volüümi juurde keeramine oluline, sest fännid tahavad seda väga ning tänu sellele on F1-sarjal kohustus selleni püüelda.

«See on tõsi, et kui meil olid 12-silindrilised jõuallikad, siis need olid väga valjud. Aastatega on silindrite hulk aga vähenenud ning praegu peame keskenduma hübriidmootoritele, sest jätkame tulevikus nende kasutamist,» vahendas RaceFans Domenicalit.