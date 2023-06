Euroopa mängude kergejõustikuvõistlusel toimus piinlik äpardus

Kergejõustiku naiste kuulitõukes oli probleeme katsete mõõtmisega, sest mõõtevahend oli rikkis. Näiteks sai rootslanna Axelina Johansson avakatsel kirja 19.51, ehkki telepildist oli selge, et tema katse maandus 17 ja 19 meetri joonte vahele.

«Mõtlesin, et nii kaugele ma küll ei tõuganud. Tundsin, et midagi on valesti,» rääkis Johansson Rootsi väljaandele Expressen.