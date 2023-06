Tegemata töö! Lappi ralli lõpetanud probleem on Hyundaid saatnud juba poolteist aastat

Jutt käib i20 hübriidauto veovõllist. Käimasoleval Keenia etapil tuli probleem esile juba kolmapäevasel testikatsel, kus Esapekka Lappi ei saanudki aega kirja. Kui paar päeva oli mure peidus, siis laupäeval jäi soomlane kolmanda koha suuna liikudes raja kõrvale.

Kuigi katkestanud Lappi õhtusest meediaalast läbi ei hüpanud, tõid teised Hyundai liikmed esile üllatavaid fakte. «See [veovõll] on muret teinud eelmise [2022.] aasta Monte Carlo rallist saati. Aga oleme kuidagi hakkama saanud,» ütles tiimi esisõitja Thierry Neuville intervjuus DirtFishile.

See tähendab, et Keenias kätte maksnud tehnilist probleemi pole pooleteist aastaga ehk kogu senise hübriidajastuga parandatud. Sellesse perioodi jääb 19 rallit, praegu käib 20. Hyundai on neist kuus võitnud.

Tänavuse hooaja eel tiimijuhi ohjad haaranud Cyril Abiteboul tunnistas, et Neuville'il oli «mõnda aega tagasi» ühel testil Lappiga identne probleem.

«Oleme end üritanud veenda, et mure on kadunud, aga ilmselgelt pole,» tõdes Abiteboul. «Tuleb tunnistada, et päris mitmed asjad pole meie tiimis ideaalsed. Vastasel juhul poleks ka uut võistkonna pealikku ja tehnilist direktorit tarvis läinud.»

Abiteboul ei peida pead liiva alla ning kinnitab, et edaspidi pannakse suur rõhk veovõlli probleemi parandamiseks. «Ütlen ausalt: kui teaksime täpselt milles mure, siis ma praegu siin nii alandlikult ei räägiks,» lisas ta.

Tiimipealiku sõnutsi sõidab Lappi sisult sama autoga kui Neuville. Seda enam on üllatav vaid ühe hädad. «Ka tema sõidustiilis pole midagi valesti. Me ei oska selgitada, miks Esapekka autol on [Keenias] kolm korda sama probleem tekkinud,» märkis Abiteboul.

Tõsi, pärast vea ilmnemist testikatsel, ei andnud kohapeal palju ära teha. Kohe algusest oli teada, et ajutise lahendusega säilib oht.