Kas aastate jooksul korduvalt abi saanud Ogier laseb Rovanperä endast mööda?

Jutt käib MM-hooaja seitsmenda, Keenia etapi viimasest päevast. Osakoormusega osalev Toyota sõitja Sebastien Ogier edestab liidrina teist positsiooni hoidvat tiimikaaslast Kalle Rovanperät 16,7 sekundiga. Nende seljataga on sama võistkonna mehed, aga Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta jäävad enam kui kahe minuti kaugusele.

Olukord tekitab õigustatult küsimuse: kas aastate jooksul erinevatelt tiimikaaslastelt abi saanud kaheksakordne maailmameister võiks Rovanperä seitsme lisapunkti nimel (võitja saab 25, teine 18 silma) mööda lasta? Tänavu on selliseid võistkonnasiseseid korraldusi jagatud Hyundais.

«Muidugi peame vaatama ka suuremat pilti. Sebastien ei tee kaasa täishooaega. Kalle on praegu väga targa sõiduga teine. Thierry [Neuville] pidi ühe päeva katkestama, mistõttu ei saa ta siit suuri punkti. Ma ei usu, et peaksime midagi ette võtma, sest seis on niigi hea.»