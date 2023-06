Rasmus Mägi avas Euroopa mängudel Eesti medaliarve, aga saab autasu ebatavalisel viisil

Kolmandad Euroopa mängud toimuvad tänavu Poolas Krakowis. Esmakordselt peetakse samal üritusel kergejõustiku võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused. Kuna riigid on jagatud kolme divisjoni, peetakse vastavalt tasemele ka mõõduvõtud erineval ajal.

Eesti asub keskmisel astmel. Teine ja kolmas divisjon lõpetasid neljapäeval, tugevaimad tõmbavad joone alla aga alles homme. See tähendab, et enne viimase ala lõppu ei anta välja ka medaleid.

Täna sai selgeks, et teisipäeval karjääri parima hooaja alguse teinud, aja 48,63 jooksnud Mägi lõpetas teisena. Temast oli kiirem vaid esimesse divisjoni kuuluva Itaalia sportlane Alessandro Sibilio, kes püstitas võistluste rekordi 48,14.

Nii kurioosne kui see ka pole, saab Mägi oma medali kätte alles mitu päeva pärast võistlust Eestis, seisab pressiteates. Ühtlasi on see Eestile tänavustelt mängudelt esimene poodiumikoht.