Tippvormis Rootsi suusatäht avaldas pöörase plaani

Karlsson vestles juba enda treeneritega ning teatas neile, et ei kavatse tuleval talvel üldse võistelda. «Ütlesin enda treenerile Per Nilssonile, et ei võistle sel hooajal üldse,» lausus Karlsson Rootsi väljaandele Expressenile, kus kinnitas, et eesmärg oleks tehniliselt paremaks minna ning seda eelkõige lumel harjutades.