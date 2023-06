Thierry Neuville diskvalifitseeriti Keenia MM-rallilt!

Kohtunikud avaldasid pühapäeva hilisõhtul Eesti aja järgi kell 23.35 otsuse, kus oli kirjas, et Neuville'iga seotud inimene käis pärast ekipaažide rajaga tutvumist ilma loata kahel kiiruskatsel. See rikub reegliteraamatu 35. peatüki punkti 4.2.

Olgu öeldud, et mõnel MM-etapil on pärast ekipaažide rajaga tutvumist lubatud katsed läbi sõita, aga seda võib teha vaid asfaldirallidel, kus on töös esiautod, mis sõidavad katsed võistluspäevadel enne võistlejaid läbi ning annavad võimalikult värsket infot oludest ja muust vajalikust. Kruusaetappidel esiautosid pole.

Pühapäeval õhtul käisid Neuville, tema kaardilugeja Martijn Wydaeghe ja Hyundai mänedžer Tolga Ozakinci end kohtunike ees selgitamas. Kohtumisel oli ka Lõuna-Korea autotootja tiimi pealik Cyril Abiteboul.

Kohtunike teatel peatasid ralliametnikud Neuville'iga seotud inimese kahes kohas kahel erineval päeval. Raportis seisab, et Neuville oli kõnealusest inimesest teadlik ning selgitas, kuidas ta palus, et ta käiks mõnel katsel vaatamas teatud kohti sooviga teada saada, kas seal on kive liigutatud.

Neuville vabandas ja võttis vastutuse enda peale. Wydaeghe lisas, et ekipaaž oli mures katsete turvalise läbimise osas ning kuidas nende hinnangul oli pärast rajaga tutvumist kohati kahetimõistetav, mis loetakse kurvi lõikamiseks ja kuidas üritasid korraldajad kurvide lõikamist keelata.

Algselt oli Neuville'il pärast Keeniat koos 102 punkti ning ta oli valitseva maailmameistri Kalle Rovanperä lähim jälitaja. Nüüd on paremusjärjestus selline: Rovanperäl on 140, Elfyn Evansil 99, Sébastien Ogier'l ja Ott Tänakul 98 (tänu rohkematele võitudele on Ogier kolmas) ja Neuville'il 93 silma.

Konstruktorite arvestuses kasvatas Toyota edu Hyundai ees: esimesel on 285, teisel 237 punkti. M-Sport on 175 silmaga kolmas.