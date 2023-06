VIDEO ⟩ Euroopa mängude korraldajatel tuli järjekordne piinlik aps

Korraldajad valmistasid ette medalitseremoonia. Peale seda otsustasid nad tähistada Itaalia edu, mängides kõlaritest üht kuulsamat Itaalia laulu "Sara perche ti amo", kuid see polnud pala originaalversioon.

Mediaset selgitas, et kasutatud versioon sisaldab sõnu «stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino», mis tähendab tõlkides «hoia mind kõvasti ja jää mulle lähedale, kes ei hüppa on kühmakas Juventus».

«Mängisin just seda versiooni, sest ei teadnud, et Juventuse fännidele suunatud salm on olemas. Kui ma oleksin teadnud, oleksin laulu originaalversiooni mänginud. See versioon on viimastel kuudel tugevalt positiivses toonis sotsiaalmeedias domineerinud, miski ei tekitanud minus kahtlusi. Samuti ei oska ma itaalia keelt.»