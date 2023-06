FOTOD ⟩ Raudmees Ratasepp sai Surmaorus hakkama elu raskeima ettevõtmisega

Rait on väga kindlal veendumusel, et jooks Maa kuumimaks punktiks kutsutavas Surmaorus, kus temperatuur ületas 50 kraadi, on üks tema kõige raskematest tegemistest ja juba ainuüksi Mount Whitney mäejalamil finišeerimine oli väga suur isiklik saavutus,» kirjutati teisipäeva hommikul Ratasepa Facebooki lehel.

Varasemates postituses tunnistas Ratasepp, et tegemist on elu raskeima väljakutsega. «Raidu sõnul on see tema elu raskeim ettevõtmine mille ta endale korraldanud on. Jalgade lihased on lõhki, jalgu tõsta saab aga sirutada on väga valulik, peale 40 minutilist tukastust ja soojenemist autos (soojenemist seetõttu, et oleme tõusnud ca1000m peale ja mäejalamini on veel minna,» kirjutatakse Ratasepa Facebooki lehel.