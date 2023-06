Neuville’i karistuse taustal: WRC meeskonnad utsitavad FIA-t reegleid muutma

Pärast Neuville’i diskvalifitseerimist tegi Hyundai oma sõitjat kaitsva avalduse, milles öeldi, et sarnane teguviis on MM-rallidel tavapärane. FIA rallidirektor Andrew Wheatley nõustus, et mõnest hoolduspargi nurgast on tulnud üleskutseid WRC spordireeglite täpsustamiseks, et meeskonnaliikmed või esindajad saaksid ohutuskaalutlustel katsetele pääseda.