NSV Liidule EM-medali toonud 65-aastane sulgpallur võistleb tänavustel Euroopa mängudel

Svetlana Zilberman on sündinud 1958. aastal Valgevenes ning oli omaaegne NSV Liidu koondislane. 1986. aastal võitis ta üksikmängus EM-pronksi, seda Beljassova nime all. Ta abiellus liidu koondise ühe treeneri Mihhail Zilbermaniga, 1991. aastal siirdus pere Iisraeli.

Svetlana Zilberman on vähemalt 21-kordne Iisraeli meister segapaarismängus. Ta on oma poja Misha kauaaegne treener ning ka too on tippmängijana saavutanud häid tulemusi. Misha Zilberman on osalenud kolmedel viimastel olümpiamängudel, mullusel EMil võitis aga üksikmängus pronksmedali.