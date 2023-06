Rootsi lipu all võistlev tšetšeen sõbrustab Putini sõjapealikuga

Tšimajev polnud varasemalt oma suhteid Kadõroviga kommenteerinud, kuid nüüd tegi ta seda Rootsi väljaandele Expressen. Kadõrovi režiimi süüdistatakse Tšetseenias on opositsiooni ja meedia piinamises ning homoseksuaalide tagakiusamises. Lisaks on tema võitlejad osalenud aktiivselt kallaletungis Ukrainale.

Expressen küsis nüüd Tšimajevilt, kuidas ta kirjeldab oma suhet Kadõroviga. Kui tema tiim oli valmis intervjuud katkestama, siis Tšimajev soovis siiski vastata. «Ta on minu riigi president. Rootsis on kuningas, kas pole? Kui kuningas tahab, et ma temaga einestaks, siis ma teen. Ma austan kuningat. Ta (Kadõrov - toim) on minu riigi president ja ma austan teda.