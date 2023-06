Mäkinen usub, et Rovanperä võidab MM-tiitli: tavasõitjate hulgast talle vastast ei leidu

22-aastane Rovanperä kihutab tänavu oma teise MM-tiitli suunas, vähemalt ennustab nii kaasmaalane Mäkinen. Kuigi Rovanperä on tänavu võitnud vaid ühe ralli, siis on Mäkineni meelest tema hooaeg kulgenud loodetult.

«Kalle ei ole rahul teise ega kolmanda kohaga, vaid otsib alati võitu. Aga kui vaadata tervikut, siis läheb tal hästi. Ogier võiks talle MM-tiitli konkurentsis olla lähim rivaal, kui ta teeks kaasa kõik rallid. Kuid MM-sarja tavasõitjate hulgast Rovanperäle vastast ei leidu,» rääkis Mäkinen intervjuus Ilta-Sanomatele.

Suve teises pooles jõuab kätte kiirete kruusarallide aeg, kui sõidetakse Eestis ja Soomes. MM-sarja liider Rovanperä on Rally Estonia võitnud kahel viimasel aastal, mullu võttis aga Hyundaiga sõitnud Tänak võidu Soomes.

Mäkinen arvab, et nendel rallidel suudavad head kiirust näidata kõikide tiimide sõitjad. «Konkurents jääb kindlasti kõvaks. Arvan, et Hyundai võib nendes tingimustes üsna kiire olla ja suhtub võistlusse kindlasti tõsiselt. Need rallid sobivad ka Fordiga sõitvale Ott Tänakule,» arvas Mäkinen.

MM-sarja punktitabel pärast Keenia etappi 1. Kalle Rovanperä (Toyota) 140 2. Elfyn Evans (Toyota) 99 3. Sebastien Ogier (Toyota) 98 4. Ott Tänak (M-Sport) 98 5. Thierry Neuville (Hyundai) 93

Aastatel 2017-2020 Toyota rallitiimi juhtinud Mäkinen ei tee saladust, et aasta-aastalt muutub MM-sarja konkurents väiksemaks. Tema hiilgeaegadega 1990ndatel pole see võrreldavgi. «Olukord muutub. MM-sari on alati olnud selline, et vahel on kõvemad ja vahel vähem sitked sõitjad. Sõitjate arv on nüüd väiksem, praegu on paraku nii.

Kõige kõvemad poisid, Sébastien Ogier ja Loeb, kes sarjas aastaid domineerisid, on natuke sõitnud üle võlli. Seda on selgelt näha, kui kutid on päris pika pausi teinud ja siis nagu külmalt sõitma tulevad, kuid siiski võtavad rallidel võite. See paneb mõtlema, mis toimub?» põrutas Mäkinen.