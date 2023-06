Poistele/meestele on ikka meeldinud mänguasjadega mängida, ainult et kui su pangakontolt vaatavad vastu miljonid, lähevad ka lelud üldjuhul vähe kallimaks. See on osaliselt põhjus, miks Hollywoodi näitlejad Ryan Reynolds ja Rob McElhenney ostsid kaks aastat tagasi 2,5 miljoni dollari eest Wrexham AFC.