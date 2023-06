Suusakuningas Kläbo esitles hirmkallist ostu, mille abil medaleid võita

Kläbo kutsus mitmed Norra ajakirjanikud enda koju, et esitleda neile hirmkallist ostu, mis tema tulemusi veelgi arendama peaksid. Tegemist on rullsuusalindiga, mille hind küündis 1,4 miljoni Norra kroonini ehk ca 120 000 eurot.

Kläbo jaoks on hetkel toimumas suured muutused. Teatavasti lahkus ta kevadel Norra koondisest, et tagada mõnele kaasmaalasele paremad tingimused. Koondisest lahkumisega lõppes tal ligipääs Olympiatoppenisse, kus valmistuvad Norra tugevamad suusatajad. Just seal on ka kvaliteetne rullsuusalint, mida sportlased tihtipeale kasutavad.