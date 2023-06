Kergejõustikuliidu president kuulis Viru kinnipidamisest ajakirjanikult

«Mina pole jõudnud asja kohta isegi veel lugenud,» sõnas Teigamägi Postimehe kõnele vastates, ent lisas seejärel, et kerge ülevaade on tal asjast siiski olemas, kuivõrd ta oli äsja lõpetanud kõne teise reporteriga. «Kui kõned lõppevad, eks lähen siis lugema,» lisas ta.

Küll kinnitas alaliidu president, et temale teadaolevalt pole prokuratuur sel teemal ühegi kergejõustikuliidu inimesega suhelnud.

Prokuratuur lausus juba veebruaris, vahetult pärast Viru skandaali avalikuks tulemist, et nemad suhtuvad päevavalgele tulnud infosse väga tõsiselt ning kontrollivad seda.

Nüüd ilmnebki, et Virule esitatud kahtlustuse kohaselt on ta kuritarvitanud enda treeneripositsiooni ja mõju treenitavatele. Õhtulehe andmetel peeti juhendaja ka täna hommikul kinni, kuid lasti pärast esmaseid menetlustoiminguid vabaks.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja sõnul on Viru kahtlustuse kohaselt kasutanud ära õpilaste usaldust ja sõltuvust ning astunud treenitavatega seksuaalvahekorda. «Selliselt noorte sportlikke ambitsioone ja sõltuvussuhet ära kasutades seksuaalvahekorda astumine on kuritegu. Seetõttu tuleb meil kahtlust põhjalikult kriminaalmenetluses kontrollida,» selgitas Kaldoja.

Teigamägi ei osanud prokuratuuri tegemisi kommenteerida. «Eks nad teevad oma tööd ja kui keegi on süüdi, siis teda tuleb ka karistada,» lausus ta.

Tähtajatu tegutsemise keeld ja Viru vastulause

Veebruaris lahvatas skandaal, kui kergejõustikutreener Mehis Virule määrati tähtajatu tegutsemise keeld ja teemasse kisti ka üks tema kuulsaim õpilane, kõrgushüppaja Karmen Bruus.

Mullu augustis laekus kergejõustikuliidule neli kirjalikku avaldust neljalt erinevalt osapoolelt, milles juhiti tähelepanu Viru ebaeetilisele ja tema poolt treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele, mis on treenerile sobimatu.

Kuna avaldused sisaldasid viiteid treenerile sobimatu, ebaeetilise ning häid käitumisnorme ja tavasid eirava käitumisele ning treenerite eetikakoodeksi võimalike rikkumiste kohta, algatas liit distsiplinaarmenetluse.

Viis kuud kestnud uurimise tulemusel jõudis distsiplinaarkomisjon järeldusele, et Viru rikkus treenerite eetikakoodeksi nõudeid et nimetatud rikkumised olid sellise iseloomuga, et komisjoni hinnangul ei sobi ta töötama treeneri ega muu spordipersonalina.

Viru kommenteeris toona liidu otsust oma advokaadi vahendusel, nimetades seda šokeerivaks. «Kinnitan, et olen treenerina ja inimesena käitunud eeskujulikult ja oma treenitavate suhtes hoolivalt. Ma ei ole teadlikult käitunud viisil, mida võiks pidada kuidagi hea käitumise piire ületavaks või mis annaks põhjust pidada seda treeneri eetikakoodeksi rikkumiseks. Ma ei ole kunagi olnud ühegi õpilasega ebasobivates suhetes või neid füüsiliselt väärkohelnud,» teatas ta veebruaris.