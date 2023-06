Taaramäe hurjutas noort kaasmaalast: omal ajal olnuks mõeldamatu Kirsipuu taga liugu lasta

Sarnase stsenaariumi kordumine oleks olnud Mihkelsile soodne. Plaanid siiski alati ei täitu – [Karl Patrick] Lauk ja Räim olid tugevad, lisaks oli ees ülimalt motiveeritud [Emils] Liepinš. Olenemata sellest, et ma viimased 65 km esigruppi lootusetult pidurdada üritasin, siis meile järele ei jõutudki.

Miks ma ise ei rünnanud, ei proovinud ja üldse passiivne olin? Sest ma olin S**T – nii lihtne see ongi. Ma ei valmistunud grupisõiduks, vaid proovisin vahetult enne meistrikaid eraldistardi rütmi leida, samal ajal üritasin taastuda hooaja esimesest poolest. Kahe nädala jooksul oli minu treeningute maksimaalne pikkus 90 minutit. Seega polnud võimalik grupisõiduks vastavalt tööd teha, vaid kogusin energiat sügiseks. Olin hooaja esimeses pooles küpse ja paraku meistrivõistlused leiba lauale ei too ja seega oleks nendeks valmistumine olnud tühi töö. Nüüd on õige aeg hakata sügiseks valmistuma, seega muud varianti polnud.