Lewandowski abikaasale tehti pöörane pakkumine

«See tuli teeemaks, kui ma jõin kohvi [Poola MMA-klubi KSW omaniku] Slawomir Peszkoga, kes ütles mulle, et ma peaksin midagi uut proovima,» avalikustas Lewandowska taskuhäälingust Wojewódzki & Kędzierski.

«Ta leidis, et kahe-aastane ettevalmistusperiood peaks olema piisav,» jätkas naine, kuid lisas, et konkreetse otsuseni ta kohvilaua taga veel ei jõudnud. «Vastasin, et enne kui midagi otsustan, tuleb mul seda abikaasaga arutada.»