Eesti meister astub klubi arengus sammu edasi

«HC Panteri jaoks on Balti Liigas osalemine järgmine etapp klubi arengus. See on võimalus pakkuda mängijatele kõrgemal tasemel mänge ja publikule võimalust näha heal tasemel jäähokit. Edukaks osalemiseks peavad vaeva nägema nii klubi juhid, treenerid kui ka mängijaid. Kevadised Coolbet Hokiliiga finaalid näitasid, et meeskond on valmis astuma järgmist sammu ja usun, et Balti Hokiliiga on selleks suurepärane võimalus. Jääme põnevusega ootama sügist ja ootame tribüünidele tagasi kõiki meie suurepäraseid toetajaid ja fänne,» ütles klubi juhataja ja treener Kaupo Kaljuste.

«HC Panter otsus liituda eelmisel hooajal Läti ja Leedu hokiklubide poolt ellukutsustud Balti Hokiliigaga on suurepärane uudis. Maailmas on mitmeid näiteid edukatest rahvusvahelistest liigadest (Alps Hockey League, Asia League, Erste Liga jne), mille tulemusena tõuseb hoki tase kõikides osalevates riikides. Piirideülene liiga koos tugevate Läti ja kiiresti arenevate Leedu klubidega tähendab HC Panterile palju kõrgetasemelisi kohtumisi, millest pooled toimuvad Tallinnas. See on suurepärane uudis Eesti hokisõpradele ja kogu Eesti hokile,» sõnas Eesti Hoki president Rauno Parras.

Parras hinnangul on Balti Hokiliiga hea kasvulava talendikatele noortele, kes soovivad hokis läbi lüüa. «Loodetavasti aitab see koju tagasi tuua ka mõned tublid Eesti hoki kasvandikud, kes täna teiste riikide liigades endale kohta otsivad,» lisas ta.