Endine korvpallikoondise kapten liitus Tartu Ülikooliga

TÜASKi korvpalli spordidirektori Janar Taltsi sõnul vajas meeskond nooruse uljuse kõrvale ka kogemust. «Eelmisel hooajal oli meie satsi keskmine vanus 22 aastat. Pikk hooaeg näitab, et vaja on ka vanemat verd ja nüüd on meil Raini näol selline kogemustega mängija olemas, kes on näidanud ka häid liidriomadusi nii platsil kui sellest väljaspool. Mul on hea meel, et järgmisel kahel hooajal on ta Tartus ja osa meie meeskonnast,» sõnas Talts.